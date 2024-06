F1 | Giornata di rinnovi: ufficiale Stroll in Aston Martin per i prossimi anni

Aston Martin e Lance Stroll confermano il prolungamento del contratto che vedrà il canadese gareggiare con la squadra britannica nella nuova era dei regolamenti della Formula 1. Come si legge nella nota del team divulgata ai media, Stroll ha svolto un ruolo importante nel progetto Aston Martin da quando è entrato a farne parte nel 2019, quando ancora era Racing Point. Ha collezionato più di 150 partenze in Formula 1, con tre podi. Il prolungamento dà alla squadra una formazione invariata per la terza stagione consecutiva portando una preziosa continuità.

“Sono super felice di restare con il team per il 2025 e oltre – ha detto Stroll. È sorprendente vedere quanta strada abbiamo fatto negli ultimi cinque anni; siamo cresciuti moltissimo come squadra e c’è ancora molto altro da fare”.

“Siamo contenti di confermare il futuro di Lance con l’Aston Martin – ha detto il team principal Mike Krack. Ha avuto un ruolo fondamentale nella costruzione di questa squadra. Il suo feedback tecnico, insieme all’intenso lavoro al simulatore, ha contribuito allo sviluppo continuo della vettura in ogni stagione. La coerenza e la stabilità della permanenza di Lance e Fernando nel nostro team è un’ottima piattaforma per continuare a realizzare le nostre ambizioni”.