F1 | GP Australia, il team radio concitato di Russell: “Sono in mezzo alla pista!” [VIDEO]

Durante l’ultimo giro del Gran Premio d’Australia George Russell è stato protagonista di un incidente mentre stava inseguendo Fernando Alonso alla conquista del sesto posto. Tuttavia, il pilota della Mercedes ha fatto un testacoda e successivamente ha impattato contro le barriere che lo hanno riportato in pista. Fortunatamente nessuna conseguenza per il britannico che però era in una posizione di pericolo essendo in messo alla pista e ha chiesto aiuto nel team radio.

“Bandiera rossa, bandiera rossa, bandiera rossa, sono in mezzo alla pista! Rosso, rosso, rosso, sono in mezzo”.

E’ stata subito esposta la Virtual Safety Car che ha quindi permesso al pilota di uscire tranquillamente dalla monoposto che nell’impatto si è messa di traverso e supportato dai commissari di gara, si è allontanato a bordo della Medical Car.