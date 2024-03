F1 | Vasseur: “La pressione della Ferrari farà commettere degli errori alla Red Bull”

Il team principal della Ferrari, ritiene che l’emozionante Gran Premio d’Australia vinto da Carlos Sainz, sia la prova che il team di Maranello possa mettere la Red Bull “sotto pressione”. Analogamente al Gran Premio di Singapore della scorsa stagione, Sainz ha interrotto la striscia di vittorie di Max Verstappen, che era di nove gare prima della trasferta dello scorso fine settimana sul circuito dell’ Albert Park a Melbourne. Nonostante abbia subito un’appendicectomia a soli 16 giorni dalla gara, Sainz ha messo a segno una prestazione brillante, mentre Ferrari ha conquistato la primo doppietta dopo Bahrain 2022. Verstappen si è ritirato in modo a seguito di un problema ai freni, mentre Sergio Perez si è assicurato un quinto posto poco brillante. La scuderia di Maranello ha mostrato un ritmo straordinario per tutto il fine settimana, mentre la Red Bull ha mostrato le prime difficoltà. Non sorprende che la fiducia stia crescendo in Ferrari:

“Nell’ultimo mese abbiamo costruito la fiducia ma era già così nell’ultima parte della scorsa stagione. E penso che il weekend a Melbourne sia stata una buona prova perché se riusciamo a mettere tutto insieme e non sono sicuro che saremo in grado di farlo ogni singolo fine settimana, possiamo metterli un po’ sotto pressione.

Ed è quando sono sotto pressione che commettono errori, il che significa che dobbiamo continuare in questa direzione”, ha dichiarato Vasseur citato da RacingNews365.