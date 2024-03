DIRETTA F1 | GP Arabia Saudita 2024: LIVE Prove Libere 3 [LIVE TIMING E FOTO]

Diretta Prove Libere 3 GP Arabia Saudita – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci alle 14:30 con il circuito di Jeddah per il commento della terza sessione di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita. Nella giornata di ieri, Max Verstappen ha chiuso al comando le seconde libere, dimostrando di avere un ottimo passo nella simulazione gara. Ferrari non ha deluso, Charles Leclerc è stato costante mentre Carlos Sainz è sceso in pista nonostante un’indisposizione. Vi ricordiamo che le qualifiche si disputeranno questa sera alle 18:00 mentre la gara sarà domani sera alle 18:00.

