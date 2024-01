F1 | Gene Haas, parole al miele sulla Ferrari

Il 2024 si è aperto in modo vulcanico per la Haas. Il team a stelle e strisce ha infatti annunciato negli scorsi giorni la chiusura del rapporto professionale con Guenther Steiner, che ha seguito fin dai primi passi l’avventura della squadra in Formula 1, promuovendo a team principal l’ingegnere giapponese Ayao Komatsu.

Una vera e propria rivoluzione quella intrapresa dalla scuderia di Kannapolis in vista della nuova stagione, con il proprietario Gene Haas che ha ammesso come la monoposto debba migliorare soprattutto in relazione alla scuderia con la quale lavora in sinergia: la Ferrari.

Tra Ferrari e Haas c’è sempre stato un rapporto molto stretto a livello di collaborazione tecnica e di risorse umane, che ha portato la squadra americana ad affidarsi ai motori di Maranello fin dall’esordio in Formula 1 avvenuto nel 2016. Lo stesso gene Haas ha sottolineato l’ottima partnership vigente tra le due realtà che però deve portare la vettura guidata da Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg ad effettuare dei miglioramenti consistenti.

“La Ferrari è stata molto brava con noi – ah dichiarato Haas, come dichiarato a Formula1.com – Sono con noi dal primo giorno, progettano motori incredibili. La loro sospensione è estremamente buona. Abbiamo utilizzato molto del loro hardware. Funziona davvero bene. Ci aiutano realmente. Sono imbarazzato dal fatto che non siamo riusciti a fare di meglio, ma andando avanti voglio sfruttare un buon equipaggiamento che molti altri team non hanno. Ci sarà più competizione. La Red Bull ha AlphaTauri, stiamo iniziando a vedere queste relazioni evolversi e penso che la competizione sarà molto intensa quindi avere un partner come la Ferrari sarà molto importante”.

Il proprietario della scuderia di Kannapolis ha poi aggiunto: “Siamo molto felici di restare con la Ferrari. Spero che potremo aiutarli a livello di affidabilità. Proseguendo, quando la Sauber ridurrà l’influenza della Ferrari, saremmo i loro unici clienti. Potrebbero voler prendere un cliente o due. Forse saranno felici con noi. Ma dobbiamo fare meglio. Non possiamo stare così indietro rispetto alla Ferrari. Dobbiamo essere più vicini a loro”.

Haas completando il proprio pensiero ha detto: “Abbiamo motori Ferrari che probabilmente hanno più potenza di chiunque altro in questo momento. Abbiamo l’hardware Ferrari, abbiamo un buon telaio. Parlo con molti ingegneri e penso che il nostro più grande difetto sia l’aerodinamica; il nostro programma aerodinamico ha bisogno di lavoro. Quando sei in pista e vieni umiliato ogni fine settimana smetti di accettarlo”.