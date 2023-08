F1 | Futuro Stroll, Fallows difende la sua posizione in Aston Martin

F1 Aston Martin Stroll Fallows – Dopo Mike Krack, anche Dan Fallows ha difeso la posizione di Lance Stroll all’interno del team Aston Martin, precisando come il canadese – considerando l’infortunio in bici di inizio anno e le tante difficoltà di questo campionato – stia facendo il massimo non solo in termini di performance, ma anche nel confronto con il pesante compagno di scuderia, Fernando Alonso. Parole importanti, attese da tifosi e addetti ai lavori, che al momento allontanano – seppur parzialmente – le voci di un clamoroso ritiro circolate negli ultimi giorni.

“Lance fin qui si è comportato bene al fianco di un grande compagno di scuderia”, ha affermato l’ex Ingegnere della Red Bull. “Inoltre bisogna considerare le ferite che ha subito dopo l’incidente in bicicletta di inizio stagione e il processo di recupero che ha affrontato. L’anno non è stato semplice per lui e nonostante questo è riuscito sempre a comportarsi bene”.