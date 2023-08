DIRETTA F1 | GP d’Olanda 2023: Live Prove Libere 1 [LIVE TIMING E FOTO]

Amici di Motorionline, buongiorno! Si ritorna in pista dopo la pausa estiva e siamo in attesa di collegarci con il circuito di Zandvoort per la diretta del primo turno di prove libere del Gran Premio d’Olanda. Sarà sicuramente un weekend speciale per Max Verstappen che correrà davanti ai suoi tifosi. Il pilota olandese è primo in classifica mondiale con un vantaggio di 125 punti su Sergio Perez.

DIRETTA PROVE LIBERE 1 GP OLANDA A PARTIRE DALLE 12:30