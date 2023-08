F1 | Marko prevede un week-end non semplice per Verstappen a Zandvoort

F1 Marko Verstappen Zandvoort – In attesa di scoprire gli equilibri che emergeranno dopo le prime libere di oggi, Helmut Marko ha voluto tenere i piedi ben saldi per terra per quello che riguarda le aspettative della Red Bull a Zandvoort, precisando come la complessità del tracciato olandese non permetterà a Max Verstappen di svolgere un week-end in tranquillità. Secondo l’austriaco, il lay-out del circuito oranje compatterà i distacchi nelle posizioni di vertice della classifica, non facilitando quindi il lavoro del due volte Campione del Mondo, vincitore delle edizioni andate in scena nel 2021 e nel 2022.

“Zandvoort non sarà una passeggiata per nessuno, compreso Max”, ha affermato il consulente austriaco della Red Bull. “E’ una pista molto stretta e sarà difficile staccare i rivali. Inoltre l’errore è sempre dietro l’angolo. Quindi bisognerà tenere alta l’attenzione fin dalle prime libere. A nostro favore, però, ci sarà la grande energia del pubblico. La pista diventa una discoteca per tre giorni ed è qualcosa che Max è sempre riuscito a sfruttare. C’è un’intera nazione che festeggia e si gode le sue incredibili prestazioni”.