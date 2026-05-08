Formula 1 | Ferrari partecipa alla discussione sui V8, Vigna: “Ne parliamo da tempo con la FIA”

Il mondiale di Formula 1 ha aperto i battenti sotto il segno di una profonda trasformazione tecnica, ma il dibattito nel paddock è già proiettato verso il prossimo futuro. Mentre le squadre cercano di decifrare il delicato equilibrio imposto dalle attuali power unit, caratterizzate da una ripartizione della potenza quasi paritaria tra componente endotermica ed elettrica, emerge con forza l’ipotesi di un ritorno al passato. La FIA, spinta dalle richieste della stragrande maggioranza della platea e di alcuni costruttori, ha iniziato a valutare seriamente la reintroduzione dei motori V8 a partire dal 2030, una mossa che segnerebbe una parziale inversione di rotta rispetto agli ultimi anni.

In questo scenario di incertezza normativa e politica, la posizione della Ferrari assume un valore centrale. La Scuderia di Maranello sta vivendo un momento di transizione, riuscendo a coniugare i risultati sportivi con una solidità finanziaria invidiabile. Benedetto Vigna, amministratore delegato del Cavallino, ha preso la parola per fare il punto della situazione, toccando temi che spaziano dall’andamento della stagione in corso fino alle complesse discussioni sui futuri regolamenti tecnici.

Un inizio di stagione considerato positivo e solidità finanziaria

Il debutto del nuovo regolamento 2026 sembra aver sorriso alla Ferrari. La squadra è riuscita a presentarsi competitiva sin dalle prime uscite, dimostrando di aver interpretato correttamente le nuove sfide ingegneristiche legate specialmente all’efficienza aerodinamica, manca invece qualcosa dal lato power unit e potenza, oltre che alla gestione ancora non ottimale dell’energia. Questo rendimento in pista, comunque, si riflette direttamente sui bilanci della società, che continua a beneficiare dell’enorme richiamo mediatico del marchio e della fiducia dei partner commerciali.

Charles Leclerc a bordo della Ferrari SF-26 a Miami – XPB Images

Secondo Benedetto Vigna, i primi dati dell’anno confermano la bontà del lavoro svolto: “Abbiamo inaugurato l’annata 2026 conquistando dei podi, tanto in Formula 1. dove iniziamo a percepire i primi frutti positivi dei nostri avanzamenti legati al nuovo quadro normativo, quanto nel Mondiale Endurance, che è scattato sul tracciato di Imola, il nostro appuntamento casalingo”.

Questi risultati non sono fini a se stessi, ma alimentano un circolo virtuoso che coinvolge l’intera struttura di Maranello. La fornitura di motori ai team clienti e l’attrattività commerciale della Scuderia rimangono pilastri fondamentali per sostenere le ambizioni sportive.

“Nel corso dell’ultimo trimestre, le entrate derivanti dalle attività agonistiche hanno mostrato un ulteriore balzo in avanti, sostenute in particolar modo dal rafforzamento degli accordi di sponsorizzazione e dall’apporto economico legato alla vendita dei nostri propulsori ad altri team del Circus”.

Il dibattito sui motori V8: la Ferrari non teme il cambiamento

L’attenzione resta alta sui dialoghi che coinvolgono la FIA e gli altri attori del campionato riguardo al 2030. L’idea di abbandonare l’attuale configurazione 50/50 per tornare a motori V8 con una parte ibrida ridotta sta trovando sostenitori insospettabili, come Ford e General Motors, attratti dalla semplicità meccanica e dal fascino sonoro di questa architettura. Per Ferrari, però, la questione non è tanto architettonica quanto filosofica e strategica.

Vigna ha chiarito che il Cavallino non è stato colto di sorpresa dalle intenzioni della Federazione. Al contrario, Maranello partecipa attivamente ai tavoli tecnici, forte della propria esperienza maturata sia nelle competizioni che nella produzione di vetture stradali ad altissime prestazioni. La strategia di Ferrari sembra essere quella di una cauta apertura, a patto che non vengano stravolti i piani industriali a lungo termine del marchio.

Così Benedetto Vigna ha risposto alle indiscrezioni sulle future power unit: “Restiamo convinti della validità della propulsione basata sui tre motori. Eravamo pienamente al corrente dei dialoghi in corso con la FIA, che procedono ormai da diverso tempo. Ritengo sia del tutto naturale procedere a una revisione dei parametri ogni cinque anni, seguendo la prassi dei regolamenti federali, ma tutto questo non comporterà cambiamenti per quanto riguarda le nostre auto di serie né influenzerà le nostre visioni strategiche”.

Il contrasto con Mercedes e Audi

La visione di Ferrari si inserisce in un contesto politico molto teso. Come abbiamo analizzato in precedenza, non tutti i costruttori condividono lo stesso entusiasmo per un possibile ritorno al passato. Mercedes, pur non chiudendo totalmente la porta a un’architettura V8, ha ribadito tramite Toto Wolff l’imprescindibilità di un’elettrificazione comunque importante per non apparire anacronistici nel 2030. Audi, dal canto suo, sta vivendo un momento di profonda crisi tecnica e di affidabilità: la casa di Ingolstadt ha investito tutto sull’efficienza del regolamento 2026 e vede nel ritorno ai motori a combustione pura un pericolo per la propria immagine di avanguardia tecnologica.

Fred Vasseur e Toto Wolff in conferenza stampa – XPB Images

Mattia Binotto, oggi alla guida del progetto Audi, ha più volte difeso l’attuale regolamento, definendolo il miglior compromesso possibile e criticando chi vorrebbe tornare indietro. Ferrari, pur mantenendo una linea più diplomatica, sembra meno legata a un singolo schema tecnologico rispetto ai colleghi tedeschi. La priorità per Maranello resta l’eccellenza prestazionale, indipendentemente dal numero di cilindri o dalla percentuale di elettrificazione, purché il legame tra pista e prodotto stradale resti coerente.

Ferrari: una stabilità che guarda lontano

In definitiva, la Ferrari pensata da Benedetto Vigna si muove con la sicurezza di chi sta ottenendo risultati concreti e non sente la necessità di forzare la mano in una direzione o nell’altra. La solidità dei ricavi e i podi conquistati all’inizio di questa nuova era regolamentare permettono alla scuderia di affrontare le discussioni sul 2030 con serenità. Mentre altri motoristi mostrano segni di sofferenza tecnica o incertezza politica, il Cavallino sembra aver trovato la giusta quadra per gestire la complessità della Formula 1 moderna senza perdere di vista la propria identità.

Il possibile ritorno ai V8 potrebbe dunque non essere l’ostacolo insormontabile che molti temono. Se la FIA dovesse decidere per questa strada, Ferrari sarebbe pronta ad adattarsi, forte di una tecnologia ibrida ormai matura e di una strategia aziendale che prescinde dai cambiamenti repentini dei regolamenti sportivi.