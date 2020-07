F1 | Ferrari, Vettel: “Silverstone pista splendida”

La Formula Uno tornerà in pista in questo weekend per il Gran Premio di Gran Bretagna. Sul tracciato di Silverstone Sebastian Vettel ha conquistato due successi, l’ultimo dei quali arrivato nell’edizione 2018 alla guida della Ferrari SF71-H.

Il tedesco, analizzando la pista inglese, ha detto: “Pensando a Silverstone non si può non essere felici, dal momento che la pista è splendida. Credo che tutti la amino. Il circuito si trova in un ex aeroporto e quindi gli spazi circostanti sono molto aperti. Per questo il vento può avere un ruolo molto importante perché è in grado di condizionare in maniera rilevante il comportamento della vettura in un senso o nell’altro, rendendola difficilissima da guidare o aiutandola a seguire ancora meglio le esigenze del pilota.

Il meteo e le temperature sono spesso imprevedibili e anche per questa ragione non è facile trovare il giusto bilanciamento della vettura”.

Nell’ultima gara, disputata all’Hungaroring, Vettel ha ottenuto il sesto posto: il massimo piazzamento disponibile viste le difficoltà palesate dalla SF1000 sul tracciato magiaro: “Vedremo come la nostra monoposto si comporterà su una tipologia di circuito ancora diverso da Austria e Ungheria – ha sottolineato il quattro volte campione del mondo – con un gran numero di curvoni da alta velocità”.