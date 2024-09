F1 | Ferrari, Vasseur sul trionfo di Monza: “Molto importante dal punto di vista emotivo”

Quella vissuta dalla Ferrari a Monza è stata una domenica dolcissima che ha regalato alla scuderia del Cavallino una straordinaria vittoria firmata da Charles Leclerc. Un successo frutto di una strategia impeccabile, che ha visto Maranello essere l’unico top team in pista ad optare per una sola sosta, resa possibile dall’esecuzione sontuosa del monegasco che ha corso un secondo e decisivo stint di gara in maniera perfetta.

Sul successo ottenuto a Monza, il terzo stagionale per la Rossa che ha posto fine al digiuno di vittorie che durava dallo scorso maggio quando fu proprio Leclerc a salire sul gradino più alto del podio nella gara di casa di Monaco, ne ha discusso Frederic Vasseur con il team principal della Ferrari che ha sottolineato l’impatto emotivo di questo trionfo.

“Per la Ferrari e per Charles vincere a Monaco, vincere a Monza, penso che probabilmente, con Imola, siano le due o tre che vuoi conquistare nella stagione – ha dichiarato Vasseur, citato da Formula1.com – Ma, alla fine della giornata, non hai segnato più punti a Monza rispetto a Baku”.

Il manager francese, completando il proprio pensiero, ha aggiunto: “Matematicamente parlando è una vittoria, emotivamente parlando, molto importante perché abbiamo un grandissimo supporto da parte dei tifosi fin dall’inizio della settimana a partire da lunedì in fabbrica a Maranello. Avevamo già un sacco di gente davanti all’ingresso, e il modo migliore per ripagarli è vincere. Ma non è facile, non è sempre sotto il nostro controllo, ma di sicuro per la squadra è stato un buon modo per ripagarli del loro supporto”.