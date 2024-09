F1 | Audi, Binotto sulle difficoltà Sauber: “Non possiamo accettare la posizione attuale”

Inaccettabile. Mattia Binotto non ha utilizzato mezzi termini per descrivere l’attuale (disastrosa) posizione della Sauber, che dal 2026 con l’introduzione del nuovo regolamento tecnico sulle power unti si avvarrà della collaborazione dell’Audi. Proprio l’appuntamento di Monza, disputato nello scorso weekend, è stato il primo ufficiale di Binotto nelle vesti di capo progetto Audi Formula 1 dopo l’ufficialità della nomina arrivata lo scorso 1 agosto.

L’ingegnere italo-svizzero, chiacchierando con i media presenti a Monza, ha discusso delle prestazioni che hanno fin qui caratterizzato in negativo la squadra di Hinwil in queste prime sedici gare di campionato. La Sauber infatti è finora l’unica scuderia in griglia a non aver ottenuto in piazzamento in zona punti.

“Non possiamo permettercelo – ha dichiarato Binotto, citato da Autosport – Questa squadra deve diventare, in futuro, una squadra vincente. E l’unico modo per farlo è iniziare a progredire. Dobbiamo farci largo per il futuro. Dobbiamo sicuramente migliorare. Questo è importante per noi stessi, è importante per il team. È importante per il marchio. È importante per i nostri partner. E non possiamo in qualche modo accettare la posizione attuale”.

L’ex team principal della Ferrari, continuando con il proprio pensiero, ha aggiunto: “Dobbiamo impegnarci per migliorare. Dobbiamo bilanciare le priorità e i nostri sforzi dal breve al medio e lungo periodo. Ma non credo che la nostra posizione attuale sia per niente buona per noi. È molto dolorosa. Come detto dobbiamo uscire i muscoli, dobbiamo migliorare perché solide fondamenta non si costruiscono in un giorno. È un team che ha bisogno di fare progressi continui ogni singolo giorno, passo dopo passo. Dobbiamo iniziare il prima possibile”.