F1 | Ferrari, Vasseur: “Siamo su un altro pianeta rispetto allo scorso anno”

Tra le scuderie promosse al termine della tre giorni di test pre-stagionali in Bahrain, antipasto del primo weekend di gara 2024 che scatterà prossima settimana, figura senza ombra di dubbio la Ferrari. La scuderia del Cavallino, che si è lasciata alle spalle un anno difficile, ha progettato una vettura sulla quale le criticità che hanno accompagnato la SF-23 paiono solamente un lontano ricordo.

Sulla bontà del nuovo progetto tecnico di Maranello si è espresso Frederic Vasseur, con il team principal della Ferrari che ha evidenziato i miglioramenti mostrati in pista dalla SF-24 ma al tempo stesso esterna cautela in vista del Gran Premio del Bahrain. Il manager francese, al suo secondo anno a capo della Gestione Sportiva del Cavallino, ha ricordato come Red Bull continui ad essere il punto di riferimento ma al tempo stesso la Rossa deve continuare a lavorare per incrementare le proprie prestazioni.

“La costanza, il passo gara, il degrado che abbiamo avuto nella giornata di ieri (giovedì, ndr) nello stint più lungo era come essere su un altro pianeta rispetto allo scorso anno – ha dichiarato Vasseur ai microfoni di F1TV – Su questo abbiamo compiuto un passo in avanti, ma non dobbiamo pensare solamente alla costanza ma anche alla velocità”.

Vasseur, completando il proprio pensiero, ha aggiunto: Bisogna stare attenti a trarre conclusioni dopo i test, ma se prendiamo in esame la classifica dei tempi del 2023 credo che non abbia nulla a che fare con la classifica del sabato di gara. Bisogna avere fiducia nei ragazzi e nel loro feedback che è stato positivo, ci sono stati molti sviluppi. Red Bull è ancora avanti, ma dobbiamo continuare a spingere per vedere dove saremo nel prossimo weekend”.