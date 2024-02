F1 | Ferrari, Sainz: “Dobbiamo cercare di essere seconda forza avvicinandoci alla Red Bull”

Carlos Sainz vuole cercare di concludere nel migliore dei modi la sua ultima stagione in Ferrari. Lo spagnolo, che dal prossimo anno cederà il sedile a Lewis Hamilton, discutendo al termine dei test in Bahrain, ha ammesso come l’obiettivo della Rossa deve essere quello di consolidarsi come seconda forza in pista e cercare di avvicinarsi costantemente alla Red Bull.

Una situazione che permetterebbe alla Ferrari di essere sempre in lotta per le primissime posizioni, cercando anche di sfruttare qualche chance di vittoria.

Il 2023 ha rappresentato un anno molto difficile per la Ferrari che ha dovuto far fronte alle criticità tecniche emerse sulla SF-23. Malgrado una stagione storta, la scuderia del Cavallino è stata l’unica a interrompere proprio con Carlos Sainz la striscia di vittorie della Red Bull. Un successo, quello ottenuto dal 55 a Singapore nel settembre scorso, che non ha consentito alla squadra di Milton Keynes di cogliere il gradino più alto del podio nei ventidue appuntamenti iridati.

“Mi piacerebbe che fossimo seconda forza, un po’ come abbiamo finito in alcune gare l’anno scorso – ha dichiarato Sainz, citato da SoyMotor – Da lì, migliorare questa vettura che speriamo abbia più finestra di sviluppo rispetto allo scorso anno e ci permetta di progredire passo dopo passo per avvicinarci alla Red Bull e vincere gare”.

Lo spagnolo ha poi aggiunto: “La realtà è che la Red Bull sia un passo avanti, tenendo conto che hanno iniziato a sviluppare questa vettura molto prima di noi”.