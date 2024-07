F1 | Ferrari, Vasseur: “Hamilton può attirare persone valide”

Il 1 febbraio 2024 ha rappresentato una data storica per il mondo della Formula 1, giornata che ha sancito l’ufficialità del passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari. L’inglese, che ha definitivamente ceduto al fascino della squadra del Cavallino, a partire dal 2025 correrà la parte conclusiva della propria vincente carriera con la tuta rossa di Maranello.

Discutendo del futuro passaggio in Ferrari di Hamilton, dove sostituirà Carlos Sainz formando una grande coppia con Charles Leclerc, Frederic Vasseur ha sottolineato come l’arrivo a Maranello del sette volte campione del mondo possa essere una “calamita” importante per attirare gente. Proprio dalla Mercedes la Ferrari ha ingaggiato Loic Serra e Jerome D’Ambrosio e chissà che la squadra del Cavallino non riesca anche a chiudere il colpaccio Adrian Newey, corteggiato da numerose squadre dopo l’annuncio del futuro addio ai colori Red Bull.

“Per noi l’arrivo di Hamilton è anche il modo migliore per attrarre valide persone – ha dichiarato Vasseur in una recente intervista al Financial Times – Abbiamo brave persone in Ferrari, ma voglio rinforzarci”.