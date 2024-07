F1 | Mercedes, Wolff: “Verstappen? Dobbiamo concentrarci sulla macchina”

Il sogno, non tanto velato di Toto Wolff, è quello di portare in Mercedes Max Verstappen. Lo stesso team principal della Stella, nelle varie interviste che si sono succedute in questi mesi, non ha fatto mistero dell’ammirazione nei confronti del campione del mondo in carica che vorrebbe mettere sulla vettura tedesca al posto di Lewis Hamilton destinato alla Ferrari.

Ma al tempo stesso Wolff, nonostante il pensiero Verstappen, ritiene che il primo passaggio – per certi versi obbligato – sia quello di progettare una monoposto competitiva che possa ambire alla massima posta in palio.

“Dobbiamo concentrarci su una macchina che possa vincere, lo step successivo avviene automaticamente”, ha dichiarato Wolff in una recente intervistata rilasciata alla testata austriaca OE24.

Wolff poi, discutendo della chiacchierata che lo ha visto protagonista con Jos Verstappen nell’appuntamento di Spielberg, ha spiegato che non riguardava nulla che possa alludere a qualcosa di importante: “Niente di speciale. Ci conosciamo da quando gareggiavamo e siamo sulla stessa lunghezza d’onda quando si tratta di battagliare”.

Il manager austriaco, a precisa domanda se metterebbe la mano sul fuoco sulla permanenza di Verstappen in Red Bull anche nel 2025, ha risposto in maniera sibillina: “La metterei affinché Max possa guidare in Formula 1 l’anno prossimo”.