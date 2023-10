F1 | Dominio Red Bull, Sainz sul successo a Singapore: Ferrari non ha mai smesso di crederci

Il Gran Premio di Singapore, disputato lo scorso 17 settembre sul tracciato cittadino di Marina Bay, resterà molto probabilmente l’unico successo non marchiato Red Bull della stagione. Un campionato, quello attualmente in corso, che ha visto la scuderia di Milton Keynes e Max Verstappen autentici mattatori conquistando con largo anticipo le rispettive corone iridate. Ma a Singapore il team anglo-austriaco e il proprio alfiere, protagonisti di un weekend da dimenticare, hanno dovuto cedere il passo alla Ferrari e a Carlos Sainz.

Lo spagnolo, intervenuto da remoto al Festival dello Sport organizzato a Trento da La Gazzetta dello Sport, ha ricordato la notte di Marina Bay che gli ha permesso di ottenere il suo secondo successo in carriera e regalare a Frederic Vasseur il primo trionfo da team principal della Ferrari.

“Ci siamo fatti un regalo a vicenda, perché lui (Vasseur, ndr) ha aiutato me a conquistare quella vittoria ed io ho fatto tutto quello che potevo in macchina per darla a lui – ha dichiarato Sainz – Alla fine conta il concetto famiglia: io sono qua per te e tu per me, tutti spingiamo nella stessa direzione e alla fine i risultati arrivano. Singapore è l’esempio perfetto, perché è un punto della stagione dove sembrava impossibile vincere in quanto la Red Bull era così dominante. Dopo invece siamo arrivati noi che non abbiamo mai smesso di crederci con lo spirito di provarci sempre. La Ferrari è il posto giusto per vincere in futuro”.