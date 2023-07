F1 | Clamorosa svista della FIA: Hamilton e Verstappen graziati dopo un doppio impeding

E’ nata una vera e propria polemica nel paddock di Zeltweg subito dopo le qualifiche Sprint di oggi. Hamilton e Verstappen sono stati protagonisti di un doppio impeding, prima di Lewis su Max, poi restituito nella curva successiva dal campione olandese della Red Bull. In SQ1, il britannico era all’ultima curva e stava prendendo spazio prima del suo giro, nel frattempo stava arrivando Verstappen, il quale è stato evidentemente rallentato dalla Mercedes. Per ripicca, o almeno, così ci dicono le immagini, il due volte iridato ha tirato la staccata all’avversario, salvo poi bloccandolo dopo curva 1 e danneggiandogli il giro. Alla fine della fiera, entrambi non sono stati nemmeno investigati, e in un weekend pieno di track limits insulsi e impeding dati a destra e a manca, mentre altri sono stati, come dire, sorvolati, ci sembra alquanto strano che questa faccenda sia stata totalmente ignorata dalla FIA.

“Certamente la Sprint di oggi è stata condizionata dal risultato di stamattina – ha ammesso Hamilton. E’ stata comunque divertente, ho corso tutti i rischi possibili e sono andato all’attacco. Sono contento del passo avanti che abbiamo fatto, non potevo chiedere di meglio. L’impeding di Max? E’ stato intenzionale al 100%”.

Poi arriva la risposta di Verstappen: “Assolutamente no, lui ha ostacolato me!”