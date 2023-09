F1 | Ferrari, Valsecchi promuove i passi in avanti compiuti dopo Zandvoort [VIDEO]

F1 GP Giappone Ferrari Valsecchi – Monza, Singapore e Suzuka: tre week-end, tre indicazioni positive per la Ferrari dopo la parziale debacle di Zandvoort. Intervenuto a Paddock Live al termine delle sessioni di questa mattina a Suzuka, Davide Valsecchi ha promosso i passi in avanti compiuti dalla Ferrari con la SF-23, precisando come la Rossa – dall’Olanda in poi – sia riuscita stabilmente a giocarsi le posizioni di vertice della classifica in circuito tutto sommato diversi nelle caratteristiche, ovviamente in attesa della domenica di gara in Giappone.

Segnali incoraggianti, attesi dai tifosi dopo le tante difficoltà della prima parte di stagione, che i tecnici della Scuderia intendono confermare nel rush finale di questo campionato, il quale servirà per preparasi al meglio al 2024, anno che per forza di cose dovrà offrire dei riscontri diversi rispetto a quelli attuali. Leclerc, ricordiamo, ha chiuso le libere con il secondo tempo, mentre Sainz si è dovuto accontentare del quarto riscontro cronometrico.

Appuntamento alle 4.30 di questa notte per la terza e ultima sessione di libere a Suzuka, utile a squadre e piloti per preparare le qualifiche che andranno in scena sempre domani alle 8.00.