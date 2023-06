F1 | Ferrari, tante novità sulla SF-23 in Austria: l’analisi [VIDEO]

F1 GP Austria Ferrari SF-23 – Durante la diretta della prima sessione di libere valide per il Gran Premio d’Austria, decima prova del mondiale 2023 di Formula 1, Matteo Bobbi ha analizzato le novità tecniche presentate dalla Ferrari al Red Bull Ring, precisando come lo staff tecnico diretto da Enrico Cardile abbia installato sulle SF-23 tutte le soluzioni tecniche portate in pista nel filming day di qualche giorno fa a Fiorano.

Queste, ricordiamo, riguardano un nuovo fondo – il quale dovrebbe aiutare i piloti ad avere più carico e meno porpoising in determinate condizioni di utilizzo della vettura – e un’ala anteriore rivista nel design del muso e dell’endplate. Soluzione utili per completare il pacchetto già utilizzato a Barcellona e che sulla carta dovrebbero aiutare Carlos Sainz e Charles Leclerc a giocarsela alla pari con Mercedes e Aston Martin in un week-end ricco di incognite, anche grazie alla presenza del format Sprint.

Appuntamento alle 17.00 per la prima sessione di qualifica valida per questo fine settimana al Red Bull Ring. I tempi di questo pomeriggio stabiliranno l’ordine di partenza della gara vera e propria in programma domenica pomeriggio alle 15.00. Domani, invece, la qualifica Shoout-Out utile per lo “starting grid” della Sprint Race.