F1 | McLaren, Piastri: “Contento per il secondo posto, un buon risultato per il team”

La McLaren conclude a podio il Gran Premio di Monaco. La scuderia di Woking lascia Montecarlo come aveva fatto a Imola, ovvero da seconda forza in pista. Rispetto alla gara del Santerno a cambiare è stata la vettura che ha preceduto la prima MCL38, in questo caso quella di Oscar Piastri, ovvero la Ferrari di Charles Leclerc rispetto alla Red Bull del campione del mondo in carica Max Verstappen. L’australiano, autore di un solido weekend, ha ottenuto il massimo risultato possibile riuscendo tra l’altro a tenere a bada la SF-24 di Carlos Sainz giunto terzo.

“È stata una gara complicata – ha dichiarato Piastri al termine della gara – Il passo all’inizio era incredibilmente lento. Prima del tunnel mi sono spaventato ci ho quasi provato (con Leclerc) ma non c’è mai stato il gap per tentare il sorpasso realmente. Sono contento di questo weekend e del risultato che abbiamo portato a casa, già negli ultimi weekend siamo stati competitivi ma non c’era un risultato che lo dimostrasse, finalmente il podio e non poteva essere un posto migliore”.

L’australiano, completando la propria analisi, ha detto: “Se potevo fare meglio in qualifica? Si certo, è così. Ma bisogna essere onesti. Charles è stato eccezionale per tutto il weekend. Sono stati velocissimi fin dal primo giro, ci voleva qualcosa di speciale da parte mia in qualifica per batterlo. L’opportunità c’era quasi, ma probabilmente ci voleva il miglior giro di tutta la mia vita. Sono contento del secondo posto, un buon risultato per il team”.