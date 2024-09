F1 | Verstappen incoraggia Ricciardo: “Ha dimostrato di essere un grande e non deve dispiacersi”

F1 Verstappen Ricciardo – Parole d’incoraggiamento di Max Verstappen nei confronti di Daniel Ricciardo dopo l’ultimo Gran Premio di Singapore, 18° appuntamento del mondiale di Formula 1 del 2024. Consapevole della scelta fatta dalla scuderia faentina per le ultime sei prove di questa stagione, favorendo Liam Lawson rispetto al talentuoso pilota classe ’89, nativo di Perth, l’olandese ha espresso grande apprezzamento per Ricciardo. Verstappen ha sottolineato come la carriera di Daniel, costellata di vittorie e ottime prestazioni, debba essere uno stimolo per proseguire, senza rimpiangere quanto accaduto nelle ultime stagioni. Le sue parole sincere confermano il forte legame d’amicizia tra i due, che – ricordiamo – hanno condiviso il box della Red Bull dal 2016 al 2018.

Verstappen incoraggia Ricciardo dopo l’addio alla RB

“Daniel è davvero una persona straordinaria. Ha dimostrato di essere un grande pilota in Formula 1 e, oltre a questo, è anche un caro amico. Trovarsi in una situazione del genere non è mai piacevole, ma non credo debba abbattarsi. Durante una carriera, è normale che le cose non vadano sempre come si desidera, ma Daniel ha già raggiunto traguardi che molti possono solo sognare. Anche se questa dovesse essere la sua ultima gara o qualunque altra cosa, può comunque guardare indietro con orgoglio a un percorso eccezionale, un privilegio che pochi possono vantare. In futuro, potrebbe ancora correre in altre categorie o magari prendersi una pausa e godersi la vita. Perché no? È un ragazzo fantastico. Per me, non è tanto una questione di meritarsi un posto o meno in Formula 1, perché ci sono molte persone che meriterebbero opportunità, e altre che forse no. Questo è vero in ogni sport, ed è semplicemente la realtà delle cose.”

5/5 - (1 vote)