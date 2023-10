F1 | Ferrari, Sainz: emulare il concept Red Bull non è garanzia di successo

Le attenzioni della maggior parte della squadra sono oramai rivolte al 2024, Ferrari compresa. La scuderia del Cavallino, come dichiarato da Carlos Sainz, protagonista ad inizio settimana di un evento a Madrid con lo sponsor Estrella Galicia, è proiettata alla prossima stagione dove – per ammissione di Frederic Vasseur – scenderà in pista con una monoposto totalmente differente rispetto alla SF-23.

Come sarà la nuova Ferrari? Prenderà come punto di riferimento il concept Red Bull? Una domanda alla quale Sainz ha risposto sottolineando come la scuderia di Milton Keynes sia avanti rispetto alla concorrenza ed è un vantaggio che sarà difficile eguagliare nel breve-medio periodo anche sfruttando un progetto tecnico molto simile. Non basta infatti prendere come punto di riferimento la monoposto anglo-austriaca, Aston Martin docet, ma bisogna poi sviluppare quel concetto altrimenti si corre il rischia di rimanere (sempre) indietro rispetto al principale competitor.

“Anche noi abbiamo smesso di sviluppare, l’ultimo aggiornamento lo abbiamo portato in Giappone – ha dichiarato Sainz – La vettura del prossimo anno è già stata decisa e ora la stiamo migliorando in galleria del vento. La Red Bull è due anni avanti. Quindi prima di tutto c’è il problema di arrivare al loro livello ed è per questo che stanno dominando così tanto adesso. Ma solo il tempo ce lo dirà. Non abbiamo altra scelta che concentrarci su noi stessi”.

Lo spagnolo, completando la propria “Se il dominio della Red Bull durerà fino al 2025? Semplicemente non lo so, non saprei come rispondere. L’unica cosa che posso fare è essere ottimista e pensare che una squadra come la Ferrari abbia le capacità per farcela, soprattutto se la McLaren ha fatto un passo del genere. Almeno sappiamo su cosa dobbiamo lavorare, cosa dobbiamo migliorare”.