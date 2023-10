F1 | Hamilton-Russell, Windsor scettico sull’equilibrio dell’attuale line-up della Mercedes

F1 Mercedes Hamilton Russell – La controversia strategica di Singapore, unita al duello al limite di Suzuka, hanno mostrato una Mercedes poco equilibrata nella gestione della propria line-up composta da Lewis Hamilton e George Russell. “Due galli in un pollaio”, voluti dal management della scuderia e bramati dai tifosi dopo la parentesi di Valtteri Bottas, che rischiano di creare una situazione poco piacevole alla compagine capitanata da Toto Wolff, soprattutto se in Red Bull si continuerà a puntare sul solo Max Verstappen, in barba alle speranze di gloria più volte esclamate e sognate da Sergio Perez.

“La Mercedes è una squadra senza equilibri e lo sarà finché nella line-up resteranno Lewis Hamilton e George Russell”, ha affermato il giornalista inglese Peter Windsor in un video-commento sul proprio canale YouTube. “Lewis e Valtteri avevano dei ruoli ben predefiniti all’interno del team, un pò come avviene oggi in Red Bull con Verstappen e Perez, mentre Lewis e George sono due piloti pronti a mettersi i bastoni fra le ruote. L’uno non ha bisogno dell’altro per vincere. E’ così e lo sarà per sempre, è questo il problema”.

“Se in squadra puoi contare su un talento cristallino come Verstappen, ovviamente non ti serve un Russell, ma un Perez, ovvero un pilota in grado di ricoprire senza problemi la seconda guida. La Red Bull è così dominante anche per questo. Non serve necessariamente qualcuno migliore di Checo. Di conseguenza in Mercedes non servono insieme Russell ed Hamilton, bensì ne basterebbe uno solo affiancato ad un profilo di grande consistenza come Bottas”.