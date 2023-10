F1 | AlphaTauri, info e curiosità sul GP Qatar

F1 GP Qatar AlphaTauri – Già in occasione della sua prima edizione, nel 2021, il Gran Premio del Qatar si è rivelato un successo. Tanto gli organizzatori hanno siglato un contratto per ospitare il circus fino al 2033! Si corre sul Losail International Circuit, un impianto permanente moderno, costruito nella periferia della capitale, Doha. Il suo nastro d’asfalto è lungo 5,38 km e si snoda su 16 curve in totale, molte delle quali rapide e molto scorrevoli.

È un tracciato molto veloce e il punto migliore per sorpassare è alla fine del rettilineo principale – lungo ben un chilometro – che porta verso la staccata di Curva 1, dove si arriva a gran velocità. La corsa si disputa in notturna, sotto i riflettori dell’imponente impianto di illuminazione. Con un’atmosfera elettrizzante, il GP di F1 del Qatar è un’esperienza indimenticabile per piloti e spettatori.

Nel 2021, unico anno in cui si è gareggiato nel deserto qatariota, a guidare per la Scuderia AlphaTauri c’erano Pierre Gasly e Yuki Tsunoda. Il primo, scattato dalla prima fila grazie ad una serie di retrocessioni sulla griglia di partenza, chiude la corsa in 11° posizione, mentre il secondo non riuscì a fare meglio della 13° piazza.