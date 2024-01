F1 | Red Bull, Horner: “Verstappen-Perez una coppia di enorme successo”

Il 2023 è stato un anno magico per la Red Bull. La scuderia di Milton Keynes ha letteralmente rubato la scena alla concorrenza, monopolizzando la pista come dimostrano i ventuno successo conquistato in ventidue appuntamenti. L’unica gara “fallita” dalla monoposto anglo-austriaca è stata quella di Singapore, dove a fare festa è stata la Ferrari con Carlos Sainz.

Discutendo dell’ultima stagione, dove tra l’altro ha ottenuto anche la prima doppietta iridata della propria storia nel Mondiale piloti, Chris Horner ha elogiato la propria coppia piloti formata da Max Verstappen e Sergio Perez.

“Come squadra, vuoi mettere in campo la coppia più competitiva che puoi avere e vuoi la giusta dinamica nella squadra”, ha dichiarato Horner ai microfoni di Sky Sports F1.

Il team principal della Red Bull ha poi aggiunto: “Max e Checo sono stati una coppia di enorme successo. Checo, nei suoi tre anni con noi, è arrivato quarto, terzo e secondo e dunque è sulla buona strada”.