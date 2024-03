F1 | Ferrari, Leclerc: “Questione di tempo prima di mettere pressione sulla Red Bull”

La gara dell’Arabia Saudita, disputata sabato scorso sul veloce tracciato cittadino di Jeddah, ha regalato il primo piazzamento a podio del 2024 a Charles Leclerc. Il monegasco, condizionato nella gara inaugurale del Bahrain da un problema ai freni che lo ha fatto scivolare fuori dalla Top 3, è stato protagonista di una corsa pulita chiusa alle spalle del vincitore Max Verstappen e dell’altro alfiere della Red Bull Sergio Perez.

La SF-24, come si evince da queste primi due uscite, appare una monoposto completamente differente dalla precedente che pare aver risolto finalmente quelle problematiche tecniche che avevano scandito in negativo il 2023. Soddisfatto del lavoro effettuato dalla Ferrari anche lo stesso Leclerc, con il monegasco che ha ammesso come la Ferrari con il tempo possa insidiare la squadra di Milton Keynes.

“È stata una gara positiva, penso che stiamo facendo piccoli passi nella giusta direzione – ha dichiarato Leclerc, citato da Autosport – Se guardo indietro agli ultimi sei o sette mesi, siamo la squadra che è migliorata maggiormente e stiamo lentamente colmando il gap”.

Il monegasco, completando il proprio discorso, ha poi aggiunto: “Il divario è ancora abbastanza grande, ma se continuiamo a lavorare così, sono sicuro che sarà una questione di tempo prima di mettere un po’ più di pressione la Red Bull”.