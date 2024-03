F1 | Post Hamilton, Russell: “Vedere i nomi che si sono offerti alla Mercedes è divertente”

La Mercedes è alla ricerca del profilo ideale per sostituire Lewis Hamilton, con l’inglese che a fine stagione lascerà dopo ben dodici campionati la squadra della Stella per approdare in Ferrari. Sulla situazione vigente a Brackley ne ha discusso George Russell, con l’attuale compagno di squadra del sette volte campione del mondo che ha rivelato un interesse retroscena. Il giovane inglese ha infatti ammesso che sia sul suo numero di cellulare, che su quello di Toto Wolff, sono arrivare tante candidature in ottica 2025.

“Penso che per qualsiasi squadra sia importante avere una buona armonia tra i piloti, perché questo si ripercuote su tutti gli ingegneri e sull’intero squadra – ha dichiarato Russell, citato da Formula1.com – Ma alla fine la decisione spetta a Toto Wolff e al consiglio”.

Russell ha poi aggiunto: “Abbiamo avuto molte discussioni con Toto questo inverno, vedere i nomi dei piloti sul telefono è stato piuttosto divertente. Anche sul mio telefono ho ricevuto telefonate e messaggi. Come squadra abbiamo un’ottima opportunità per entrare nel prossimo capitolo, dopo il grande successo tra Hamilton e Mercedes”.