F1 | Wolff sorpreso dal tempismo della trattativa Ferrari-Hamilton

La trattativa che ha portato la fumata bianca tra Lewis Hamilton e la Ferrari, con l’inglese che diventerà un nuovo pilota in forza a Maranello a partire dal 2025, ha sorpreso Toto Wolff. Il team principal della Mercedes, che non ha ancora sciolto le riserve per quel che riguarda il profilo da affiancare a George Russell dalla prossima stagione, ha ammesso di essere stato preso in contropiede da quanto avvenuto nelle scorse settimane.

Ma al tempo stesso Wolff ha sottolineato di non essere arrabbiato con il proprio pilota per la scelta presa, anzi proprio il capo del team Mercedes ha confessato che ci sono momenti nella vita professionale dove è giusto provare un’esperienza nuova. Quella tra Hamilton e Mercedes è (stata) una lunga storia che ha visto l’inglese e la squadra della Stella scrivere pagine importanti nella storia della Formula 1.

“In ogni carriera ci sono momenti in cui vuoi o dovresti provare qualcosa di nuovo – ha dichiarato Wolff, intervistato da OE24 – Ecco perché non ho cattivi sentimenti quando si parla di Lewis”.

Il manager austriaco, discutendo del futuro passaggio di Hamilton alla corte del Cavallino, ha aggiunto: “Sono rimasto semplicemente sorpreso dal tempismo perché la stagione non è ancora iniziata. Ma a quanto pare ora potrebbe essere una buona soluzione: a differenza di noi, Ferrari e McLaren hanno concluso i loro contratti così presto che avranno più posti liberi negli anni futuri”.