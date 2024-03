F1 | Ferrari, Leclerc: “Ottenuto il miglior risultato possibile”

Alla seconda gara della stagione, disputata quest’oggi sul veloce tracciato cittadino di Jeddah, Charles Leclerc ha conquistato il suo primo piazzamento a podio del 2024. Il monegasco è passato terzo alla bandiera scacchi, preceduto dal duo Red Bull Max Verstappen e Sergio Perez. Nell’ultimo giro della corsa l’alfiere della Ferrari ha anche ottenuto il giro più veloce, strappandolo al futuro compagno di squadra Lewis Hamilton che lo aveva ottenuto montando gomme soft nella seconda metà del Gran Premio dell’Arabia Saudita.

Anche la gara araba ha consolidato la Ferrari come seconda forza in pista, un evidente passo in avanti rispetto al 2023 soprattutto nella stessa gara in cui la SF-23 palesò un evidente problemi di usura gomme. Quella odierna è stata un corsa solitaria per Leclerc, i cui unici guizzi sono stati rappresentati dai duelli al via con Perez e successivamente con Hamilton e Norris

“Avevamo un gran bel passo, abbiamo ottenuto anche il giro più veloce alla fine anche se sono stato aiutato un po’ dal DRS – ha dichiarato Leclerc al termine della gara – Nel complesso le sensazioni sono state piuttosto buone. La gara è stata un po’ noiosa, perché le Red Bull sono state un po’ troppo veloci, e dietro avevamo un discreto margine dagli altri. Però abbiamo ottenuto il miglior risultato possibile, questo era il nostro obiettivo”.

Sulle difficoltà nel percorrere un tracciato veloce come quello di Jeddah: “Rispetto allo scorso anno è andata un pochino meglio, perché ero in solitaria, ma nel complesso una delle piste più difficili a livello fisico durante la stagione. Fa caldo, ma soprattutto il problema è rappresentato dal collo per l’alta velocità e così tante curve che rendono tutto più complicato ma anche divertente.

Sul debutto del giovane Oliver Bearman, sostituto di Carlos Sainz in questo weekend: “Ha fatto un lavoro incredibile, già dalle terze libere tra trovato ritmo e in qualifica ha fatto un grande lavoro. Oggi è stato incredibile, ha ottenuto il settimo posto con una macchina nuova: è stato impressionante. Sono sicuro che lui possa essere estremamente orgoglioso, è solo questione di tempo prima che arrivi definitivamente in Formula 1”.