F1 | Ferrari, Leclerc: “Non è detto che vinceremo tante gare nel 2024”

La nuova Ferrari SF-24 è stata una piacevole sorpresa nei test pre-stagionali in Bahrain conclusi nella giornata di ieri. La vettura, con la quale la squadra del Cavallino si appresta a disputare il Mondiale di Formula 1 2024, pare essersi messa alle spalle gli evidenti problemi che invece avevano caratterizzato il corso della SF-23.

Charles Leclerc, discutendo della bontà del progetto tecnico varato a Maranello, ha ammesso gli eventi progressi rispetto al recente passato ma al tempo stesso il monegasco ha preferito evitare voli pindarici al cospetto di una Red Bull (insieme a Max Verstappen) che appare logicamente la grande favorita per la doppietta iridata anche quest’anno.

“Fin dal primo giro al simulatore ci è sembrata una macchina più facile da guidare ogni volta che guidavamo con un po’ di vento – ha dichiarato Leclerc, citato da RaceFans.net – Allo stesso modo in pista, fin dai primi giri, il feeling è stato buono. Siamo riusciti ad essere costanti fin da subito e questo ci aiuterà nello svolgimento della gara. Tuttavia la capacità di guida e la competitività sono due cose molto diverse”.

Il monegasco, continuando ha aggiunto: “L’anno scorso abbiamo faticato molto per essere costanti perché la macchina si muoveva un po’ ovunque ogni volta che c’era vento. Ma questo non significa necessariamente, soprattutto in qualifica, che grazie a questo vinceremo molto. E questo non significa nulla rispetto alla Red Bull”.