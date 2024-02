F1 | Norris: “Sono molto felice in McLaren, non ho nessun rimpianto”

L’ultimo mese è stato caratterizzato da importanti annunci tra i quali figura il “colpo del secolo” che ha portato Lewis Hamilton a firmare con la Ferrari per la prossima stagione. Tra i temi legati al mercato c’è anche il rinnovo pluriennale di Lando Norris con la McLaren, con l’inglese che in comune accordo con il team di Woking ha deciso di estendere il suo precedente contratto che scadeva nel 2025.

Norris, discutendo delle mosse che hanno elettrizzato le settimane di pausa del mondo della Formula 1, ha ammesso di non avere nessun tipo di rimpianto legato alla scelta fatta anche perché l’alfiere britannico sapeva in anticipo quali mosse avrebbero ravvivato lo scacchiere del Circus.

“Sono molto felice – ha detto Norris, come riportato da Autosport – Avrei potuto aspettare. Sapevo che le opportunità stavano potenzialmente arrivando sulla mia strada. Sapevo quali opportunità avevo in quel momento, l’anno scorso e quest’anno e cosa sarebbe potuto succedere o cosa succederà nei prossimi due anni. Non ho nessun rimpianto”.

L’alfiere della McLaren ha poi aggiunto: “Ho fiducia nella mia squadra e fiducioso in ciò che siamo stati in grado di ottenere e in ciò che possiamo ottenere in futuro. Sono molto contento di dove sono. Naturalmente potrei essere più felice se raggiungessimo gli obiettivi che ci siamo prefissati”.