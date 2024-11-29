Formula 1Ferrari

F1 | Ferrari, Leclerc: “Il secondo posto nel Mondiale piloti significherebbe molto quest’anno”

Il monegasco però precisa: "La priorità resta quella del Costruttori"

di Piero Ladisa29 Novembre, 2024
Charles Leclerc continua a puntare al secondo posto nel Mondiale piloti, anche se lo stesso monegasco ha riferito come l’obiettivo principale sia quello di squadra: ovvero la caccia a quel titolo Costruttori che nella bacheca di Maranello manca dal lontano 2008. Per riuscirci però la Ferrari dovrà cercare l’affondo decisivo sulla McLaren in questi ultime due appuntamenti, più la Sprint Race che si disputerà in questo weekend, in programma in Qatar e Abu Dhabi. Attualmente le squadre di Woking e Maranello sono separate da 24 punti.

Se l’obiettivo principale resta il titolo marche, Leclerc però non perde di vista quello personale: il secondo posto nella classifica generale alle spalle del campione del mondo in carica Max Verstappen. Leclerc arriva in Qatar con 21 punti di svantaggio su un Lando Norris che proprio sulla pista di Losail, tracciato sulla carta favorevole alle monoposto papaya, andrà alla caccia del riscatto dopo le difficoltà riscontrate a Las Vegas.

“Dico sempre che il secondo è il primo dei perdenti – ha dichiarato Leclerc, intervistato dai media nella press conference del giovedì in Qatar – E non ti entusiasmi mai per un secondo, un terzo o un quarto posto. Tuttavia il secondo posto, in un anno come questo, significherebbe molto in un certo senso perché penso che non sia stato un anno facile”.

Il monegasco, continuando con il proprio pensiero, ha aggiunto: “La priorità resta quella del Costruttori. Il secondo posto nella classifica piloti sarebbe un bel bonus. Quindi non è che non mi importi niente. Ma sarà una bella cosa finire secondo dopo un anno come questo”.

