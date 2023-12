F1 | Charles Leclerc deluso dalla stagione Ferrari

Quella che si è conclusa ad Abu Dhabi l’ultima domenica di novembre è stata una stagione molto complicata per la Ferrari. La monoposto del Cavallino, dopo aver ben figurato nella prima metà dello scorso campionato in concomitanza con l’introduzione del nuovo regolamento ad effetto suolo, è stata protagonista in un’annata incolore. L’unica gioia a tinte rosse l’ha regalata Carlos Sainz a Singapore, con lo spagnolo che ha conquistato l’unica vittoria non firmata Red Bull nel 2023.

Charles Leclerc, analizzando l’ultimo Mondiale, non ha nascosto la sua delusione per la mancanza di competitività della SF-23 nel medio e lungo periodo. Il monegasco è stato condizionato da mancanza di feeling con la vettura, migliorato dall’appuntamento del Giappone grazie agli sviluppi che hanno permesso a Charles di poter contare su un’avantreno più stabile.

Nella gara di Yas Marina la Ferrari non è riuscita a compiere il definitivo sorpasso ai danni della Mercedes, con la casa della Stella che nonostante le criticità della W14 è riuscita a conservare il secondo posto nel Mondiale costruttori mentre la squadra del Cavallino che si è dovuta accontentare del gradino più basso del podio iridato nella classifica marche.

“Ad essere onesti è stata una stagione deludente – ha dichiarato Leclerc, citato da Formula1.com – Dopo l’anno scorso ci aspettavamo di arrivare a questa stagione e provare a lottare per il campionato. Dopo la prima gara abbiamo subito capito quanto sarebbe stata dura rispetto alla Red Bull che aveva fatto un enorme passo avanti, soprattutto sul passo gara. Non abbiamo fatto lo stesso passo. Quindi, da quel momento in poi, è stato un po’ sconfortante”.

Il monegasco ha poi aggiunto: “Se ci dimentichiamo della scorsa stagione e pensiamo a questa, penso che abbiamo fatto molti progressi ed è positivo per il futuro. Ma c’è un grande gap da colmare per arrivare al livello della Red Bull, lavoreremo duramente durante la pausa invernale e speriamo di tornare più forti l’anno prossimo con una macchina in grado di lottare per la vittoria”.