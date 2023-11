F1 | Mercedes, Hamilton ha dubitato di se stesso nell’ultima stagione

Quella che si è conclusa ad Abu Dhabi, dove non è andato oltre un mesto nono posto nella gara di Yas Marina, condizionata da una qualifica complicata dove aveva subito l’eliminazione in Q2, è stata una stagione difficile per Lewis Hamilton che nonostante le varie criticità incontrate lungo il percorso è riuscito a concludere sul podio iridato alle spalle del duo Red Bull Verstappen-Perez.

Intervistato da BBC Sport il sette volte campione del mondo ha ammesso come, in mancanza di risultati in un certo livello, abbia iniziato anche a dubitare di se stesso. Un aspetto, questo, che ha lasciato intravedere l’umanità di Hamilton. L’inglese ha dovuto affrontare il secondo campionato consecutivo nel quale non è riuscito a conquistare neanche un successo, dovendo lottare con una monoposto che con l’introduzione delle vetture ad effetto suolo ha perso competitività.

“Quando hai stagioni difficili come questa ci sono sempre momenti in cui dici: ‘Sono io o è la macchina? Hai ancora delle possibilità oppure è finita?’ – ha dichiarato Hamilton – Quando avviene la magia, quando scatta la scintilla, e tu la macchina diventate un tutt’uno è straordinario. Ed è quello che cerchi. Sono umano. Se qualcuno nel mondo dice che non ha quelle sensazioni, nega. Siamo tutti essere umani”.

Hamilton ha poi aggiunto: “La maggior parte delle mie prestazioni in gara sono state davvero buone. Quindi sono felice di tornare al livello in cui dovrei essere. Le qualifiche sono ancora un’area da migliorare. Come squadra facciamo fatica a ottenere le migliori prestazioni con queste gomme”.