F1 | Ferrari, Leclerc confida nel lavoro della squadra per ritrovare competitività

Il tracciato di Spa non è uguale a tanti altri dove ha corso Charles Leclerc. Sulla pista belga infatti il monegasco della Ferrari ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 1 nel 2019, un successo però caratterizzato da un weekend drammatico a causa della morte – il giorno precedente alla gara – del giovane Anthoine Hubert. Un ricordo, quello del francese, sempre vivo in Leclerc.

Dal passato al presente, dove la Ferrari deve riscattare le difficoltà mostrate all’Hungaroring dove le due SF-23 hanno chiuso in settima e ottava posizione. A Spa, su una pista sulla carta non favorevole alla squadra del Cavallino, Leclerc si augura di fare bene per poter così chiudere nel migliore dei modi la prima metà di campionato.

“È sempre speciale ritornare dove ho vinto la mia prima gara, nonostante la tragedia di Anthoine Hubert e la sua tragedia. Speriamo di essere competitivi in questo fine settimana. Faccio fatica quando ci sono condizioni miste, ma sono ottimista perché abbiamo lavorato tanto. Siamo tutti così vicini, specialmente in qualifica. Per quanto ci riguarda dobbiamo focalizzarci sui piccoli dettagli che possono avere un impatto sia sul giro secco che in gara. Nel complesso siamo abbastanza veloci, stiamo lavorando per tornare ad un buon livello”.