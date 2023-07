F1 | Norris, Spa altro banco di prova importante per la McLaren

È una McLaren che sembra non fermarsi più quella vista in pista nelle ultime apparizioni. Dall’Austria in poi la scuderia di Woking ha centrato ottimi piazzamenti grazie anche agli importanti sviluppi che sono stati montati sulla MCL60. Aggiornamenti che hanno permesso al team inglese si invertire la rotta dopo le prime difficili gare. Discutendo sui miglioramenti, Lando Norris ha sottolineato come la pista di Spa possa rappresentare un’altra prova importante dove si capirà a cosa può realmente ambire la McLaren.

“Stiamo facendo bene, mi piace la pista di Spa – ha dichiarato Norris, intervistato durante la press conference di Spa – Qui sarà un altro posto che ci farà capire dove ci troviamo. Se saremo nuovamente davanti a lottare per il podio, significherà che avremo fatto un passo in avanti. Non siamo migliorati di un secondo”.

Parlando poi dell’attuale macchina, sulla quale sono stati apportati importanti sviluppi rispetto a quella di inizio, l’alfiere della McLaren ha aggiunto: “Non è differente dalla precedente, ha più velocità. Ma la vettura è complicata e bisogna progredire nella gestione gomme. Ora però lottiamo per un piazzamento a podio, in precedenza facevamo fatica a superare il taglio del Q1”.

Norris inoltre si è voluto scusare per l’inconveniente che lo ha visto protagonista, suo malgrado, sul podio dell’Hungaroring dove ha rotto la coppa di Verstappen: “Mi è dispiaciuto. Da parte mia non c’era alcuna intenzione e soprattutto non volevo offendere nessuno. Dalle prossime volte sarò più attento”.