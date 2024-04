F1 | Ferrari, Leclerc: “Abbiamo dato priorità al passo gara”

Charles Leclerc non è riuscito ad andare oltre al sesto posto nelle qualifiche del Gran Premio della Cina. Dopo gli screzi con Sainz durante la Sprint di questa mattina, il pilota della Ferrari ha sofferto tremendamente, ancora, nel giro secco, specialmente nel primo settore, pagando tanti, troppi decimi rispetto alla concorrenza. Dopodiché, nel resto del giro la SF-24 si comporta sicuramente meglio, ma il distacco nei confronti di Verstappen, ancora una volta pole man, è addirittura di sei decimi. Il monegasco, che questa volta è riuscito a piazzarsi davanti a un maldestro compagno di squadra, ammette di aver dato maggior priorità alla gara di domani per quanto riguarda l’assetto, ma non può certamente essere soddisfatto del risultato ottenuto.

“Ho ancora un po’ di problemi a gestire la gomma nuova – ammette Charles a Sky. Oggi è andata meglio, non possiamo dare la colpa alla gestione del giro di lancio. Più che altro sono le caratteristiche specifiche del primo settore ad aver fatto la differenza, e so che abbiamo dato priorità alla gara con l’assetto, quindi sapevo che avremmo fatto un po’ di fatica in quel punto oggi. Siamo messi bene con l’assetto per domani, peccato perché siamo tanti piloti in un decimo e mezzo. Siamo sorpresi in negativo certamente: in Q1 il feeling era buono, ma in Q3 è cambiato soprattutto il vento, era diverso e lì ho perso fiducia. La domenica è quella che conta: lo scorso anno dicevo sempre di essere contento il sabato, poi però in gara andava male. Penso al podio, certo, questo è l’obiettivo. Non sarà facile, specialmente se ci sarà un treno DRS, ma se riusciamo ad evitarlo andrà bene. Con Carlos tutto chiarito, nessun problema”.