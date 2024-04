F1 | Hamilton, sabato da dimenticare in Cina: arriva l’esclusione già nel Q1 [VIDEO]

F1 Hamilton GP Cina – Sabato da dimenticare per Lewis Hamilton a Shanghai, teatro del prossimo Gran Premio di Cina. Dopo il secondo posto ottenuto nella Sprint di questa mattina, grazie ad una super partenza su Lando Norris, l’inglese è incappato in una pesante passaggio a vuoto in qualifica, finendo il proprio pomeriggio di attività in 20° posizione. Un piazzamento dettato non solo dal poco feeling con la vettura, ma anche da una sbavatura, durante l’ultimo tentativo di attacco al tempo in Q1, che non gli ha permesso di allinearsi ai riscontri cronometrici dei rivali. Una situazione difficile che il britannico dovrà cercare di risollevare nella gara “lunga” che andrà in scena domani alle ore 9.00, con diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV.