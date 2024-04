F1 | Verstappen mattatore in Cina: quinta pole consecutiva in questo 2024 [VIDEO]

F1 GP Cina Verstappen – Prosegue il dominio al sabato di Max Verstappen nel Gran Premio di Cina, quinto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. L’olandese, dopo la vittoria nella Sprint ottenuta questa mattina, si è lasciato tutti alle spalle anche nella sessione ufficiale di questo pomeriggio cinese, garantendosi la quinta pole position consecutiva in questo avvio di stagione.

Una prestazione netta, marcata e mai messa in discussione dai rivali che gli permetterà di gestire al meglio le prime fasi della corsa di domani. Il Campione del Mondo in carica, ricordiamo, si è lasciato alle spalle Sergio Perez e Fernando Alonso. Appuntamento alle 9.00 di domani mattina, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per la partenza di questo Gran Premio di Cina sul tracciato di Shanghai.