F1 | Ferrari, le ultime novità sulla SF-24 regalano di nuovo la correlazione tra la galleria e la pista

F1 Ferrari Clear – In un’intervista rilasciata a Motorsport.com durante l’ultimo Gran Premio di Singapore, 18° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Jock Clear ha espresso una moderata soddisfazione per il lavoro che la Ferrari sta svolgendo sulla SF-24.

Ha sottolineato come le ultime novità introdotte a Monza abbiano nuovamente offerto un riscontro tangibile tra i dati della galleria del vento e quelli raccolti in pista, qualcosa che si era perso dopo il pacchetto introdotto a Barcellona. Questo progresso ha permesso alla Rossa, con le dovute cautele, di competere alla pari con McLaren, Red Bull e Mercedes nei circuiti di Monza, Baku e Marina Bay.

L’obiettivo ora sarà continuare su questa strada per garantire una solida base di partenza anche per lo sviluppo della monoposto 2025, la prima che verrà portata in pista da Lewis Hamilton

Clear e l’analisi sulle novità in casa Ferrari

“Non si può mai essere completamente certi degli aggiornamenti che si introducono, ma la domanda più frequente, anche all’interno di altre squadre, è se si sia imboccata la strada sbagliata. Dopo la gara in Spagna, non pensavamo di aver perso la direzione, ma è emersa un’anomalia tra i dati raccolti in galleria del vento e quelli rilevati in pista. Di conseguenza, è stato necessario comprendere cosa stesse accadendo.

Quando si individua un’anomalia, la si analizza per capire il problema e trovare il modo di rimettersi in carreggiata. Ed è esattamente ciò che abbiamo fatto, tornando così sulla giusta strada. Ora dobbiamo mantenere alta l’attenzione per evitare ulteriori anomalie, poiché a volte gli sviluppi non producono i risultati attesi. Il processo di crescita consiste proprio nel provare costantemente soluzioni nuove, settimana dopo settimana. Attualmente siamo fiduciosi che il nostro metodo di sviluppo funzioni e crediamo di essere al massimo delle nostre capacità. Tuttavia, restiamo vigili per evitare futuri imprevisti.

In galleria del vento, la superficie è piana, ma quando la vettura affronta un cordolo e inizia a rimbalzare, alcuni fenomeni non sono visibili. Possiamo far rimbalzare l’auto sul tappeto della galleria, ma i dati non riflettono esattamente ciò che accade in pista. È chiaro che una correlazione perfetta al 100% non è possibile. La piena fedeltà dei dati non esiste. Con l’effetto suolo, l’obiettivo è ridurre al minimo la perdita di carico aerodinamico: basta una variazione di cinque millimetri nell’altezza della vettura per perdere tutta la downforce o, al contrario, generarne il massimo. È in questo ristretto margine che si gioca la competitività.”