Formula 1 | Red Bull interessata a confermare Ricciardo come terzo pilota

Formula 1 Red Bull Ricciardo – Nonostante la ferma smentita da parte di Daniel Ricciardo, arrivata al termine dell’ultimo Gran Premio di Singapore, la Red Bull ha ribadito il proprio interesse nel confermare il pilota australiano come terzo pilota per la stagione 2025 di Formula 1.

In un’intervista rilasciata a Motorsport-week.com, Helmut Marko ha sottolineato l’affetto e la stima che il team nutre per l’ex pilota di Renault e McLaren, specificando che l’intero management sarebbe favorevole a trattenerlo in quel ruolo.

Una situazione simile a quella dello scorso anno, quando Ricciardo rientrò nella famiglia Red Bull affiancando Max Verstappen e Sergio Perez nel team ufficiale. Tuttavia, questa proposta dovrà ricevere il consenso dello stesso Ricciardo, che al momento sembra poco incline ad accettare un incarico di questo tipo. Ricordiamo che Ricciardo ha salutato la Red Bull lo scorso fine settimana e, a partire da Austin, sarà sostituito da Liam Lawson.

Marko conferma l’interesse di Red Bull verso Ricciardo come terzo pilota

“Abbiamo discusso la situazione ed è evidente che siamo interessati ad averlo come terzo pilota. Ricciardo è uno dei piloti di Formula 1 più amati, specialmente negli Stati Uniti. Tuttavia, ha bisogno di tempo per riflettere sul suo futuro. Non credo che intenda competere in un’altra categoria. Inoltre, se decidesse di ritirarsi dalle gare attive, non credo che sarà interessato a dedicarsi ad attività legate a sponsor e relazioni pubbliche. Ricciardo ha una solida situazione finanziaria, quindi ora spetta a lui decidere come vuole plasmare il prossimo capitolo della sua vita.”