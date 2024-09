F1 | van der Garde lancia la proposta: “Punto addizionale per chi fa la pole, non per il giro veloce”

F1 van der Garde giro veloce – Sull’onda della polemica scatenata dal giro veloce segnato da Daniel Ricciardo nell’ultimo Gran Premio di Singapore, Giedo van der Garde ha espresso la sua opinione sull’assegnazione del punto extra, sottolineando come il focus di questo ‘premio’ dovrebbe essere spostato al sabato, cioè a favore dell’autore del giro più rapido in qualifica.

Come avviene in altre categorie, la Formula 1 dovrebbe premiare chi riesce a fare la differenza sul giro secco, evitando così giochi strategici tra le scuderie come è accaduto a Marina Bay. Ricordiamo che Ricciardo a Singapore, in ultima posizione e fuori dalla zona punti con la Racing Bulls, ha montato gomme soft nel finale per strappare il miglior tempo a Lando Norris, attualmente in lotta per il titolo con Max Verstappen della Red Bull. Un punto in meno per l’inglese che, in base a come evolveranno le cose nelle prossime settimane, potrebbe rivelarsi una perdita importante per la rincorsa alla leadership del campionato.

van der Garde e la proposta per il punto addizionale

“Prima di tutto, se il pilota che realizza il giro più veloce non rientra tra i primi dieci classificati, non dovrebbe essere considerato per l’assegnazione del punto aggiuntivo. Personalmente, attribuirei il punto extra al pilota che segna il giro più veloce tra quelli all’interno della zona punti. In ogni caso, sposterei l’assegnazione del punto extra dalla gara alla giornata di sabato, premiando con un punto l’autore della pole position.”