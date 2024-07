F1 | Ferrari, il punto di Sainz e Leclerc in vista di Silverstone [VIDEO]

F1 Ferrari Silverstone – Intercettati da Mara Sangiorgio nel giovedì di Silverstone, teatro del prossimo Gran Premio di Gran Bretagna, Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno provato a fare un punto sulla situazione tecnica in casa Ferrari, evidenziando come l’appuntamento nel Regno Unito potrebbe rivelarsi un banco di prova importante per risolvere le problematiche di bouncing e di bilanciamento emerse a Barcellona.

La squadra, pioggia permettendo, è pronta ad eseguire diverse prove comparative con l’obiettivo di trovare una quadra sul nuovo pacchetto di evoluzioni presentate al Montmelò, le quali sulla carta dovrebbero garantire il salto prestazionale necessario per giocarsela alla pari con Red Bull e Ferrari. Appuntamento alle 11.30, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per la prima sessione di lavoro a Silverstone.