F1 | Ferrari guadagna quattro punti su Mercedes dopo la trasferta in Giappone

F1 GP Giappone Ferrari – La Scuderia Ferrari lascia il Giappone con un bottino di venti punti, portati in dote dal quarto posto di Charles Leclerc e dal sesto di Carlos Sainz che permettono di avvicinare ulteriormente la Mercedes nella lotta per la seconda posizione della classifica Costruttori. Oggi, su una pista che si sapeva essere un severo banco di prova per la SF-23, la squadra è riuscita a massimizzare quasi del tutto il potenziale del proprio pacchetto grazie a una gara ordinata e priva di errori.

La gara. Al via Charles ha tenuto la quarta posizione mentre Carlos è stato autore di uno spunto eccellente che gli ha permesso di scavalcare Sergio Perez per il quinto posto. Le due Ferrari sono rimaste una dietro l’altra anche dopo il primo pit stop – avvenuto al giro 17 per Charles e a quello successivo per Carlos – mentre nel secondo stint si è aperta la lotta con le Mercedes. Alla tornata 34 Leclerc ha effettuato la sua seconda sosta, per passare a pneumatici Hard imitato da Lewis Hamilton, mentre George Russell è rimasto fuori mettendo in atto la strategia a una sosta. Il pit stop di Carlos sarebbe dovuto avvenire alla tornata successiva, ma la squadra ha calcolato che Hamilton sarebbe riuscito a uscire davanti alla Ferrari numero 55, per cui ha deciso di allungare lo stint dello spagnolo per assicurargli delle Hard più fresche nel finale, sperando così di poter approfittare di un crollo prestazionale delle gomme del rivale. Charles ha facilmente scavalcato Russell per riprendersi la quarta posizione, mentre Carlos ha recuperato i dieci secondi che lo separavano da Hamilton agganciandolo proprio quando l’inglese ha raggiunto il compagno di squadra. Le due Mercedes hanno scambiato le posizioni e due giri più tardi Sainz ha superato a propria volta Russell per rimettersi a caccia di Lewis. Negli ultimi tre passaggi, tuttavia, Carlos non è riuscito a compiere il sorpasso dovendosi accontentare della sesta piazza finale.

Pausa, poi Qatar. Il Mondiale si ferma per una settimana, si torna in pista l’8 ottobre per il secondo Gran Premio del Qatar, sulla pista di Losail.