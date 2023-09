Formula 1 | Williams, Albon e Sargeant non vedono la bandiera a scacchi in Giappone

Formula 1 GP Giappone Williams – Doppo KO per la Williams nell’ultimo Gran Premio del Giappone, 17° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. A causa di due contatti avvenuti nelle prime fasi di gara, Alexander Albon e Logan Sargeant non sono riusciti a vedere la bandiera a scacchi a Suzuka, perdendo una ghiotta occasioni in ottica punti. Un passaggio a vuoto che la squadra punterà a lasciarsi alle spalle già tra 15 giorni a Losail per il Gran Premio del Qatar, appuntamento che torna in calendario dopo la parentesi della stagione 2021.

“Nessuna vettura è abbastanza forte per sopravvivere a questa tipo di incidenti”, ha affermato il thailandese della Williams. “La partenza è stata brutta e dobbiamo lavorare su questo, ma poi ci siamo ritrovati nella posizione sbagliata al momento sbagliato. Sono rimasto schiacciato. Ho avuto danni alla monoposto fin dalla prima tornata e di fatto la mia gara è finita lì. Abbiamo provato ad andare avanti, più che altro per vedere se potevano esserci delle situazioni a nostro favore, ma alla fine abbiamo optato per il ritiro”.

Qui invece le impressioni di Sargeant: “Le prime tornate sono state frenetiche. Sono uscito dalla corsia box con molti detriti sulla pista e ho temuto spesso di tirare. Ho bloccato l’anteriore non appena ho toccato i freni in curva 11 ed è stata colpa mia, anche perchè non credo che Valtteri Bottas mi abbia visto. Purtroppo abbiamo dovuto ritirare la vettura in seguito al contatto. E’ deludente perchè avevamo una vettura in grado di esprimere un ritmo decente su questa pista. Andremo avanti e ci concentreremo sul Qatar”.