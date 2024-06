F1 | Hamilton: “Voglio finire al massimo in Mercedes”

La stagione in corso sarà anche l’ultima di Lewis Hamilton insieme alla Mercedes. Un binomio durato sin da quando il campione inglese è arrivato in Formula 1 sta per interrompersi, forse un po’ bruscamente, visto il passaggio in Ferrari un po’ inaspettato, e considerando anche le voci che stanno uscendo negli ultimi giorni in merito a un trattamento non proprio paritario tra i due piloti all’interno del team. Il sette volte iridato però vuole dare una spallata a queste voci, e confida nel lavoro di squadra anche nelle restanti gare di questo campionato di commiato con le Frecce d’Argento.

“L’obiettivo è sempre quello di vincere – ha detto Hamilton. Vogliamo finire in alto, penso solo ad ottenere risultati, a come ci esibiamo e come lavoriamo insieme alla squadra. Non vogliamo lasciare nulla di intentato così da esibirci agli standard più alti. Trovare una motivazione per me è relativamente facile: bisogna stabilire i propri obiettivi, rialzarsi ogni volta che si inciampa e andare sempre avanti. Ma credo che tutto sia spinto dal credere sempre che si possa fare meglio ogni giorno e che ci siano sempre delle nuove opportunità”.