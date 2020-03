F1 | Ferrari blocca la produzione, Camilleri: “Ci faremo trovare pronti a una grande ripartenza”

La Ferrari ha ufficializzato la sospensione immediata di tutte le attività di produzione tra Modena e Maranello con effetto immediato fino al prossimo 27 marzo, tra le quali figura anche la Gestione Sportiva. La decisione della scuderia del Cavallino è stata chiaramente influenzata dalla piaga del Coronavirus, che continua a paralizzare non solo l’Italia ma anche il resto del mondo.

L’amministratore delegato di Maranello Louis Camilleri, commentando la scelta presa, ha dichiarato: “In un momento come questo, i miei ringraziamenti vanno prima di tutto alle persone della Ferrari, che con il loro straordinario impegno in questi ultimi giorni hanno dimostrato l’attaccamento e la passione che contraddistingue il nostro marchio. Assieme ai nostri fornitori, sono stati loro a garantire fino ad adesso la continuità aziendale. È proprio nel loro rispetto e per la tutela della loro serenità e di quella delle loro famiglie, che abbiamo preso questa decisione. Ferrari ha a cuore naturalmente anche i propri clienti e i propri fan, e per loro ci faremo trovare pronti a una grande ripartenza”.