F1 | Ferrari ancora in corsa ma con tanto lavoro da fare: l’analisi di Carlo Vanzini dopo Singapore [VIDEO]

F1 Ferrari GP Singapore – Intervenuto a Paddock Live al termine dell’ultimo Gran Premio di Singapore, 18° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Carlo Vanzini ha fatto il punto sulla situazione di classifica della Ferrari, sottolineando come i passi falsi di Baku e Singapore abbiano complicato notevolmente la rincorsa alla McLaren per la leadership nel mondiale Costruttori.

Grazie alla vittoria di Oscar Piastri in Azerbaijan e al doppio podio ottenuto dal team inglese a Marina Bay, con Lando Norris primo e l’australiano terzo, la Rossa è scivolata a 75 punti dalla vetta della classifica. Un distacco ancora recuperabile, ma che pone certamente la squadra capitanata da Andrea Stella come favorita numero uno per la conquista del titolo Costruttori.

La Ferrari, quindi, in vista delle ultime sei gare della stagione, dovrà concentrarsi sul miglioramento della SF-24, per garantirsi non solo un pacchetto competitivo per il 2025, ma anche l’ottimizzazione dei risultati gara dopo gara. Prossimo appuntamento tra un mese ad Austin per il Gran Premio degli Stati Uniti.