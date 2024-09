Formula 1 | Norris rischia il patatrac a Singapore, Verstappen quasi sorpreso nel retropodio [VIDEO]

Formula 1 Verstappen Norris – Sorrisi e ironia tra Max Verstappen, Oscar Piastri e Lando Norris nel retropodio dell’ultimo Gran Premio di Singapore, 18° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

In attesa di salire sul podio per la premiazione a Marina Bay, Piastri e Verstappen hanno commentato gli errori commessi da Norris durante la sua leadership in gara, rimanendo sorpresi dai rischi elevati che il pilota britannico ha corso.

Norris, mentre conduceva la gara con un ampio margine sugli inseguitori, ha infatti commesso due sbavature: la prima in curva 14, dove è andato lungo sfiorando le barriere, e la seconda in curva 10, dove ha toccato il muro con la posteriore destra. Entrambi gli episodi avrebbero potuto compromettere seriamente la sua gara. Prossimo appuntamento tra un mese ad Austin per il Gran Premio degli Stati Uniti.





5/5 - (1 vote)